Трамп не исключил, что Шанахан может долгое время оставаться и.о. министра обороны США

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в среду в ходе необъявленного визита в Ирак, что не собирается торопиться с выдвижением кандидатуры на пост нового министра обороны Соединенных Штатов. По его словам, Патрик Шанахан, который с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона, может оставаться в этой роли "в течение длительного времени".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Шанахан будет исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Американский лидер отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы замминистра, а до этого - в компании Boeing.

О том, что Мэттис покинет пост, Трамп сообщил на прошлой неделе. Мэттис, занимающий этот пост с 20 января 2017 года, в своем прошении об отставке отметил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.