О нас
Аудио новости

Шалленберг: Биржи закрыты, рубль значительно падает

Шалленберг: Биржи закрыты, рубль значительно падает Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине.
Другие страны
2 марта 2022 г. 13:20
Шалленберг: Биржи закрыты, рубль значительно падает

Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД [стран ЕС] с американским госсекретарем [Энтони] Блинкеном", - сказал он.

Шалленберг выразил мнение, что ограничительные меры в отношении РФ уже дали эффект. "Биржи закрыты. Рубль значительно падает. Европейский союз впервые показал мускулы", - добавил он.

По словам главы МИД Австрии, новые санкции затронут крупных бизнесменов, готовятся специальные списки. "Следующей главной целью будет, так сказать, верхушка, олигархи, - сказал Шалленберг. - Мы работаем, уже есть новые списки".

Министр также заявил, что могут быть и другие санкции, но вдаваться в детали не стал.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Schallenberg: Exchanges closed, ruble plunging

Другие новости из категории

Лавров о возможных последствиях третьей мировой войны
Лавров о возможных последствиях третьей мировой войны
2 марта 2022 г. 14:04
Wizz Air выделила 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев
Wizz Air выделила 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев
2 марта 2022 г. 13:57
Китай настроен продолжать защиту своей территориальной целостности
Китай настроен продолжать защиту своей территориальной целостности
2 марта 2022 г. 13:19
Глава ЕК: Поддерживаем людей, спасающихся бегством от войны в Украине
Глава ЕК: Поддерживаем людей, спасающихся бегством от войны в Украине
2 марта 2022 г. 12:41
ВС Украины : На некоторых участках российские войска оттеснены к границе
ВС Украины : На некоторых участках российские войска оттеснены к границе
2 марта 2022 г. 11:59
Глава дипломатии ЕС заявил, что сообщество не воюет с Россией
Глава дипломатии ЕС заявил, что сообщество не воюет с Россией
2 марта 2022 г. 11:46
В Канаде предложили назвать улицу именем Зеленского
В Канаде предложили назвать улицу именем Зеленского
2 марта 2022 г. 09:18
Блинкен: Россия должна быть исключена из Совета ООН по правам человека
Блинкен: Россия должна быть исключена из Совета ООН по правам человека
2 марта 2022 г. 08:12
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
2 марта 2022 г. 07:31
Генпрокуратура Польши завела уголовное дело о нападении на Украину
Генпрокуратура Польши завела уголовное дело о нападении на Украину
2 марта 2022 г. 04:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi