Шалленберг: Биржи закрыты, рубль значительно падает

Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине.

Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД [стран ЕС] с американским госсекретарем [Энтони] Блинкеном", - сказал он.

Шалленберг выразил мнение, что ограничительные меры в отношении РФ уже дали эффект. "Биржи закрыты. Рубль значительно падает. Европейский союз впервые показал мускулы", - добавил он.

По словам главы МИД Австрии, новые санкции затронут крупных бизнесменов, готовятся специальные списки. "Следующей главной целью будет, так сказать, верхушка, олигархи, - сказал Шалленберг. - Мы работаем, уже есть новые списки".

Министр также заявил, что могут быть и другие санкции, но вдаваться в детали не стал.