Шахта обрушилась на востоке Индии, около 50 горняков оказались под завалами

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ На территории восточного штата Джаркхант в Индии произошло обрушение угольной шахты, около 50 горняков заблокированы, сообщает Report со ссылкой на Hindustan Times.

По данным полиции, инцидент произошел поздно вечером 29 декабря, когда происходила пересменка вахты. Причины обрушения устанавливаются.

Спасательная операция началась утром 30 декабря. К месту происшествия направлены спасательные отряды из городов Дханбад и Патна.