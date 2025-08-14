Шахбаз Шариф: Военная мощь и мужество нашей армии поставили Индию на колени

О нас

14 августа 2025 г. 07:50
Военная мощь, мужество и вера нашей армии заставили врага пасть на колени.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в своем обращении по случаю 78-й годовщины независимости страны.

"Как нация мы столкнулись с многочисленными трудными испытаниями за эти годы, но смогли добиться значительных успехов и достижений во всех областях", - сказал премьер.

Он отметил, что победа, достигнутая во время эскалации с Индией, была результатом подъема национального духа.

"Военная мощь, мужество и вера нашей армии заставили врага пасть на колени. Мы с уважением вспоминаем наших шехидов, отдавших свои жизни за нашу свободу, и молимся об упокоении их душ", - указал Ш.Шариф.

По его словам, Пакистан привержен решению региональных и глобальных проблем путем диалога и дипломатии, на фоне чего Индия также должна проявить такую же волю для решения всех споров, включая вопрос Джамму и Кашмира.

Напомним, что 14 августа в Пакистане отмечается День независимости.

Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif: Ordumuzun hərbi gücü və cəsarəti Hindistanı diz çökməyə məcbur etdi

