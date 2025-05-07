Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Комитета нацбезопасности Пакистана

Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Комитета нацбезопасности Пакистана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Комитета нацбезопасности в связи с эскалацией конфликта с Индией.

Как передает Report, об этом сообщает канцелярия премьера.

В заседании принимают участие также члены Кабмина и руководящий состав армии.

По итогам заседания ожидается обращение Шарифа к нации, где он объявит о дальнейших шагах.

Ранее Шариф заявил, что Пакистан имеет полное право решительно отреагировать на действия Индии и уже дал решительный ответ.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере 26 человек.