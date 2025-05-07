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Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Комитета нацбезопасности Пакистана

Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Комитета нацбезопасности Пакистана Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Комитета нацбезопасности Пакистана
Другие страны
7 мая 2025 г. 11:04
Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Комитета нацбезопасности Пакистана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Комитета нацбезопасности в связи с эскалацией конфликта с Индией.

Как передает Report, об этом сообщает канцелярия премьера.

В заседании принимают участие также члены Кабмина и руководящий состав армии.

По итогам заседания ожидается обращение Шарифа к нации, где он объявит о дальнейших шагах.

Ранее Шариф заявил, что Пакистан имеет полное право решительно отреагировать на действия Индии и уже дал решительный ответ. 

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере 26 человек.

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Версия на английском языке Shehbaz Sharif сonvenes emergency National Security meeting
Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif Pakistan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin təcili iclasını çağırıb

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