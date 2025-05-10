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Шахбаз Шариф: Противник пытался навязать неспровоцированную войну, но мы дали достойный ответ

Шахбаз Шариф: Противник пытался навязать неспровоцированную войну, но мы дали достойный ответ Вооруженные силы Пакистана, проявив профессионализм, дали решительный отпор индийской агрессии. Противник пытался навязать неспровоцированную войну, но мы дали достойный ответ.
Другие страны
10 мая 2025 г. 23:41
Шахбаз Шариф: Противник пытался навязать неспровоцированную войну, но мы дали достойный ответ

Вооруженные силы Пакистана, проявив профессионализм, дали решительный отпор индийской агрессии. Противник пытался навязать неспровоцированную войну, но мы дали достойный ответ.

Как передает Report со ссылкой на газету Pakistan Daily, об этом заявил пакистанский премьер Шахбаз Шариф в обращении к нации.

Он отметил, что после ответных ударов ВВС Пакистана индийские авиабазы были превращены в руины.

"Пакистанский народ продемонстрировал единство, решимость и честь. Пакистан ясно дал понять миру, что мы являемся суверенной и гордой страной, и если кто-то посягнет на наш суверенитет, мы дадим ему отпор", - сказал Ш. Шариф.

Охарактеризовав действия Индии как открытую агрессию, премьер-министр Пакистана подчеркнул, что противник пытался навязать неспровоцированную войну, но пакистанские вооруженные силы, действуя сдержанно и мудро, дали ответ, который "золотыми буквами будет вписан в военную историю".

"Сначала мы предложили провести беспристрастное расследование нарушений границы Индией, но когда противник не остановился, мы решили ответить на его родном языке. Пакистанские "Соколы" (военно-воздушные силы - ред.) заставили замолчать орудия противника всего за несколько часов, а современные индийские истребители Rafale потерпели неудачу перед нашими "Соколами", - подчеркнул Шахбаз Шариф.

Он также поблагодарил руководителей всех служб, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генерала Сахира Шамшада, начальник штаба сухопутных войск генерала Асима Мунира, командующих ВВС и ВМС.

Премьер-министр также особо подчеркнул усилия по противодействию "фейковым новостям противника".

Ш. Шариф в заключение выразил признательность лидерам США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Турции, в частности отметив роль Китая.

"Мы, как ответственное государство, положительно приняли предложение о прекращении огня и полностью уверены в том, что все вопросы, включая Джамму и Кашмир, могут быть решены путем мирных переговоров", - заключил Шахбаз Шариф.

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