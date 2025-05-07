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Шахбаз Шариф: Пакистан имеет полное право отреагировать на этот акт войны, развязанной Индией

Шахбаз Шариф: Пакистан имеет полное право отреагировать на этот акт войны, развязанной Индией Пакистан имеет полное право решительно отреагировать на этот акт войны, развязанной Индией, и решительный ответ уже дан.
Другие страны
7 мая 2025 г. 02:10
Шахбаз Шариф: Пакистан имеет полное право отреагировать на этот акт войны, развязанной Индией

Пакистан имеет полное право решительно отреагировать на этот акт войны, развязанной Индией, и решительный ответ уже дан.

Как передает Report, об этом пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф написал на своей странице в Х.

Он отметил, что "коварный враг осуществил трусливые нападения" на пять населенных пунктов в Пакистане.

"Вся страна поддерживает пакистанские вооруженные силы, а моральный дух и дух всего пакистанского народа высоки. Пакистанский народ и пакистанские вооруженные силы знают, как бороться с врагом. Мы никогда не позволим врагу добиться успеха в своих гнусных целях", - констатировал Шахбаз Шариф.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 12 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, над Пакистаном были сбиты два истребителя ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны. Позднее информацию подтвердил федеральный министр информации Аттаулла Тарар.

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Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif: Pakistanın Hindistanın başlatdığı müharibə aktına cavab vermək hüququ var

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