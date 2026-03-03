Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    • 03 марта, 2026
    • 20:24
    Шахбаз Шариф и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом Шариф написал на своей странице в соцсети Х.

    "Сегодня вечером у меня состоялся телефонный разговор с президентом Турции, в рамках которого обсудили обостряющуюся ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

    Пакистанский премьер в ходе беседы осудил эскалацию конфликта, а также нанесение ударов обеих сторон, в том числе по странам Персидского залива.

    "[Во время разговора, - ред.] мы согласились, что максимальная сдержанность всех сторон необходима для предотвращения дальнейшего обострения [конфликта - ред.]. Мы также обменялись мнениями о недавних событиях в Афганистане и решили поддерживать тесные и регулярные контакты в рамках общих усилий на пути к миру и стабильности в регионе", - написал Шариф.

    Он также заявил о готовности Пакистана сыграть конструктивную роль в продвижении деэскалации конфликта и установлении диалога между сторонами.

