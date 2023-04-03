Сезон цветения сакуры может принести экономике Японии 4,7 млрд долларов

Сезон цветения сакуры в Японии в этом году привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений.

Сезон цветения сакуры в Японии в этом году привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", эксперты Kansai University полагают, что позитивный эффект от роста деловой активности в этот период для экономики Японии может достигнуть 616 млрд иен (4,7 млрд долларов США).

Как малый, так и крупный бизнес в Японии зависит от точности прогнозов экспертов в отношении дат цветения сакуры, отмечает агентство Bloomberg.

Учитывая, что пик цветения сакуры длится примерно неделю, точность прогнозов очень важна, поскольку бизнесу необходимо угадать с маркетинговыми акциями.