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Сезон цветения сакуры может принести экономике Японии 4,7 млрд долларов

Сезон цветения сакуры может принести экономике Японии 4,7 млрд долларов Сезон цветения сакуры в Японии в этом году привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 14:55
Сезон цветения сакуры может принести экономике Японии 4,7 млрд долларов

Сезон цветения сакуры в Японии в этом году привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", эксперты Kansai University полагают, что позитивный эффект от роста деловой активности в этот период для экономики Японии может достигнуть 616 млрд иен (4,7 млрд долларов США).

Как малый, так и крупный бизнес в Японии зависит от точности прогнозов экспертов в отношении дат цветения сакуры, отмечает агентство Bloomberg.

Учитывая, что пик цветения сакуры длится примерно неделю, точность прогнозов очень важна, поскольку бизнесу необходимо угадать с маркетинговыми акциями.

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Версия на английском языке Cherry blossom season may bring $4.7B to Japan’s economy

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