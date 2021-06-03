Съезд лидеров мировых религий в Казахстане перенесли на следующий год

Власти Казахстана намерены провести в 2022 году Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который ранее планировали в июне текущего года

Власти Казахстана намерены провести в 2022 году Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который ранее планировали в июне текущего года. Это связано с эпидемиологической ситуацией в республике из-за распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий был перенесен на 2022 год. Точные даты очередного съезда будут определены на заседании секретариата съезда, которое запланировано на IV квартал 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Ранее планировалось, что седьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане 15-16 июня. В мае этого года в пресс-службе МИД Казахстана сообщили, что съезд перенесен на другие сроки из-за ситуации с распространением коронавируса.

Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий, темой которого стало "Религиозные лидеры за безопасный мир" прошел в Астане 10-11 октября 2018 года. В его работе участвовали более 80 делегаций из 45 стран.