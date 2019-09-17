Браконьеры напали на российских пограничников, есть раненые

Три военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что приморские пограничники в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.

"Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.