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Северокорейская делегация отправилась из аэропорта во Владивосток

​Северокорейская делегация отправилась из аэропорта во Владивосток

Около 30 представителей северокорейской делегации, которые во вторник прибыли из Пхеньяна, отправились из приморского аэропорта во Владивосток, как передает Report сообщает корреспондент РИА Новости с места.

Утром во вторник два борта из Пхеньяна, вместо одного запланированного, сели во Владивостоке. Один из них, стоявший в расписании, доставил в Приморье северокорейскую делегацию. Ее представители отказывались отвечать на вопросы журналистов, один из прибывших с силой ударил по видеокамере южнокорейского журналиста.

После представители КНДР централизованно покинули здание аэровокзала. Они разъехались на такси или на обычных иномарках с местными номерами, без особых опознавательных знаков.

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