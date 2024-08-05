Северокорейским пограничникам передали сотни пусковых установок баллистических ракет

Пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, которые были произведены на предприятиях страны.
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Церемония прошла в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, на трибуне также присутствовали его дочь, сестра, глава МИД, представители военного командования.
По словам главы КНДР, укрепление обороноспособности является важнейшим государственным делом наряду с улучшением жизни населения и ликвидацией последствий стихийных бедствий. В последние дни КНДР ведет восстановительные работы в северно-западной части страны после наводнений.
Точные тактико-технические характеристики пусковых установок и самих ракет не сообщаются.
КНДР в последнее время проводит активную разработку новых вооружений, в том числе РСЗО. В 2023 году на вооружение Корейской народной армии были поставлены комплексы РСЗО калибра 600 мм, которые, как заявляют в Пхеньяне, могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия.