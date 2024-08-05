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Северокорейским пограничникам передали сотни пусковых установок баллистических ракет

Северокорейским пограничникам передали сотни пусковых установок баллистических ракет Пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, которые были произведены на предприятиях страны.
Другие страны
5 августа 2024 г. 06:20
Северокорейским пограничникам передали сотни пусковых установок баллистических ракет

Пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, которые были произведены на предприятиях страны.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Церемония прошла в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, на трибуне также присутствовали его дочь, сестра, глава МИД, представители военного командования.

По словам главы КНДР, укрепление обороноспособности является важнейшим государственным делом наряду с улучшением жизни населения и ликвидацией последствий стихийных бедствий. В последние дни КНДР ведет восстановительные работы в северно-западной части страны после наводнений.

Точные тактико-технические характеристики пусковых установок и самих ракет не сообщаются.

КНДР в последнее время проводит активную разработку новых вооружений, в том числе РСЗО. В 2023 году на вооружение Корейской народной армии были поставлены комплексы РСЗО калибра 600 мм, которые, как заявляют в Пхеньяне, могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия.

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