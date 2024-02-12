Северные страны Европы в рамках учений отработают оборону региона

Вооруженные силы Швеции готовятся к участию в норвежских военных учениях Nordic Response, являющихся составной частью маневров НАТО Steadfast Defender. Они пройдут с 4 по 15 марта, в них будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих из 14 стран.

Вооруженные силы Швеции готовятся к участию в норвежских военных учениях Nordic Response, являющихся составной частью маневров НАТО Steadfast Defender. Они пройдут с 4 по 15 марта, в них будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих из 14 стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство обороны Швеции.

Цель учений - "отработать оборону Северного региона совместно с Норвегией, Финляндией и Данией и получение подкрепления от международных подразделений в рамках НАТО", отмечено в сообщении. От Швеции в Nordic Response примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, из которых 3 тыс. представляют сухопутные войска.

Подготовка шведских военных завершится учениями Vintersol в Будене на севере королевства, которые проводятся с 12 по 20 февраля.

"Самое важное в учениях Vintersol этого года - как можно лучше подготовить шведские подразделения, которые будут участвовать в Nordic Response. Речь идет не только о выживании в субарктической среде, но и способности к совместным действия", - приводятся в пресс-релизе слова командующего учениями подполковника Эрика Преутса.