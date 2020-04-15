​Северная Македония продлит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, как ожидается, будет продлено в Северной Македонии на 30 дней.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Стево Пендаровски.

По последним данным минздрава Северной Македонии, в стране больны COVID-19 908 человек, 86 выздоровели и 44 скончались. Срок ранее введенного в Скопье 30-дневного чрезвычайного положения истекает на этой неделе. В четверг назначено заседание совета национальной безопасности.

"Думаю, почти наверняка, очень велики шансы, что будет объявлено чрезвычайное положение еще на 30 дней", - цитирует Пендаровского администрация.

По закону правительство страны должно официально предложить продлить режим ЧП, после чего президент Северной Македонии подпишет соответствующее решение.

Напомним, что сейчас в стране действует комендантский час в будние дни с 17:00 (18.00 бакинское время) до 5:00 (7:00 бакинское время). На время православной Пасхи также полностью запрещен выход из дома с 16:00 (18:00 бакинское время) пятницы до 5:00 (07:00 бакинское время) вторника.