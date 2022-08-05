Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25

Северная Македония в придачу к советским танкам Т-72 передала украинской армии четыре военных самолета Су-25.

Северная Македония в придачу к советским танкам Т-72 передала украинской армии четыре военных самолета Су-25.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает местное издание MKD, ссылаясь на Минобороны страны.

Эти самолеты (три одноместных и один двухместный) страна закупила у Украины во время конфликта на территории государства в 2001 году за 4 млн евро. Самолеты предназначены для непосредственной поддержки пехоты, а во время конфликта совершили несколько боевых вылетов в поддержку наземных действий македонских сил безопасности.

В СМИ решение о передаче СУ-25 украинской армии объяснили тем, что при формировании ВС страны в 2003 году потребность в них отпала, и с тех пор они находились разукомплектованными на базах хранения.