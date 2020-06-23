​Северная Македония открывает свои границы

Правительство Северной Македонии на основании оценок Национальной комиссии по вирусным заболеваниям приняло решение с 26 июня открыть государственные границы и с 1 июля возобновить работу аэропортов для восстановления авиасообщения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров республики.

"Правительство Республики Северная Македония приняло решение с пятницы, 26 июня, полностью открыть все пограничные пункты для беспрепятственного передвижения людей и автомобилей без необходимости предъявления ПЦР-тестов на наличие коронавируса и домашней самоизоляции или обязательного карантина", - подчеркивается в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно этому решению правительства, отмечается также, со среды, 1 июля, будут открыты для авиасообщения международный аэропорт в Скопье, а также аэропорт в Охриде.

Отметим, что к настоящему моменту в республике зарегистрировано 5 311 инфицированных, 2 048 выздоровевших и 251 умерший.