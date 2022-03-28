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Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата

Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата Власти Северной Македонии приняли решение о высылке пяти российских дипломатов.
Другие страны
28 марта 2022 г. 16:24
Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата

Власти Северной Македонии приняли решение о высылке пяти российских дипломатов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Скопье Илью Серова.

Посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в МИД для вручения ему дипломатической ноты, в которой пять сотрудников российского посольства указаны как персоны нон грата. Дипломаты должны покинуть территорию республики в течение пяти дней.

В 2021 году власти Северной Македонии дважды высылали сотрудников российского посольства. В МИД России в контексте этих событий отмечали, что "северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям".

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Версия на английском языке North Macedonia declares five Russian diplomats persona non grata

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