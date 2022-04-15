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Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 14:27
Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИД республики.

"Сегодня посла Российской Федерации в стране Сергея Баздникина вызвали в МИД, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации в Скопье объявлены персонами нон грата", - указывается в сообщении. "На основании информации, полученной от компетентных органов, указанные лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны будут покинуть территорию Республики Северная Македония в ближайшие пять дней", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры.

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Версия на английском языке North Macedonia expels six more Russian diplomats

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