Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный штаб Южной Кореи.

"Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря", — говорится в сообщении.

Это уже третье испытание с начала месяца. Девятого марта КНДР провела пуск ракет малой дальности разных типов, второго марта — пуск двух снарядов в сторону Японского моря.

До этого Северная Корея произвела пуск двух снарядов РСЗО крупного калибра 28 ноября 2019 года.

В прошлом году КНДР испытала 13 ракет и реактивных снарядов. В ООН называют подобные мероприятия Пхеньяна нарушением резолюции Совбеза.