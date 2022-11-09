Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада.

По его словам, ракета пролетела 250 км, максимальная высота полета составила 50 км. Она не нанесла какого-либо ущерба морским и воздушным судам и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Позже правительство Японии выразило протест в связи запуском: "Действия Северной Кореи угрожают безопасности в регионе и мире в целом. Это неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам в Пекине", - сказал генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.