Северная Корея взломала южнокорейские фирмы по производству чипов

Северная Корея с прошлого года проводит кибератаки на южнокорейские компании, производящие полупроводниковое оборудование, сообщило в понедельник разведывательное управление Сеула, посоветовав местным производителям микросхем соблюдать осторожность.

Северная Корея с прошлого года проводит кибератаки на южнокорейские компании, производящие полупроводниковое оборудование.

Как передает Report со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap, об этом сообщило сегодня разведывательное управление Сеула, посоветовав местным производителям микросхем соблюдать осторожность.

По данным Национальной разведывательной службы (NIS), хакеры КНДР атаковали две южнокорейские компании по производству полупроводниковых чипов в декабре и феврале, соответственно, с целью получить чертежи их продукции и фотографии объектов.

NIS не раскрыла подробностей о хакерской группе и атакованных компаниях.

По данным ведомства, северокорейские хакеры выбирали компании, чьи серверы подключены к Интернету, что делает их подверженными кибератакам.

По информации NIS, Северная Корея, испытывает трудности с закупкой чипов из-за экономических санкций и готовится самостоятельно производить полупроводники для разработки спутников и ракет.