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Северная Корея увеличивает поставки оружия и боеприпасов в Россию

Северная Корея увеличивает поставки оружия и боеприпасов в Россию Северная Корея разработала реактивный миномет – систему залпового огня (РСЗО), который может экспортировать в Россию.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 08:15
Северная Корея увеличивает поставки оружия и боеприпасов в Россию

Северная Корея разработала реактивный миномет – систему залпового огня (РСЗО), который может экспортировать в Россию.

Как передает Report, об этом сообщается в аналитическом обзоре ISW.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap News Agency сообщило 12 февраля, что Северная Корея разработала 240-мм управляемый реактивный миномет системы залпового огня (РСЗО), который может экспортировать в Россию.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея поставила в Россию один миллион снарядов артиллерийских боеприпасов с сентября по ноябрь 2023 года, а официальные лица США заявили, что российские силы запустили как минимум девять северокорейских баллистических ракет против Украины по состоянию на февраль 2024 г.

Аналитики института изучения войны считают, что что Россия открыта для финансового, технологического и оборонного сотрудничества с Северной Кореей в обмен на поставку боеприпасов и баллистических ракет для использования в Украине.

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