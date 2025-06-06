Северная Корея успешно спустила на воду военный корабль после предыдущей неудачной попытки

Северная Корея успешно спустила на воду военный корабль после предыдущей неудачной попытки

Северная Корея спустила на воду военный корабль, опрокинувшийся в присутствии лидера страны Ким Чен Ына 21 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, 5000-тонный эсминец был поврежден во время первой попытки спуска на воду, что вызвало резкую критику Ким Чен Ына.

По данным государственного информационного агентства ЦТАК, повторный запуск корабля оказался успешным.

Ранее на этой неделе корабль был восстановлен и приведен в равновесие, в четверг был спущен на воду и сейчас пришвартован у пирса. Ожидается, что корабль будет полностью восстановлен до заседания правящей партии, которое должно состояться в этом месяце.

Ким Чен Ын, ставший свидетелем неудачи во время первой попытки запуска, назвал инцидент "преступным актом", который "серьезно подорвал достоинство и гордость" страны. По его словам, это стало результатом "абсолютной небрежности, безответственности и ненаучного эмпиризма".

В связи с инцидентом были арестованы по меньшей мере четыре должностных лица, в том числе заместитель директора Департамента военной промышленности ЦК правящей партии Ри Хён Сон.

Всего за несколько недель до неудачного запуска Пхеньян представил аналогичный военный корабль в другой части страны. Ким Чен Ын назвал тот эсминец прорывом в модернизации военно-морского флота КНДР и заявил, что он будет развернут в начале следующего года.