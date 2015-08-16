​Северная Корея угрожает США атаковать "ранее неизвестным миру оружием"

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Северная Корея пригрозила США атакой «наступательным средством, неизвестным ранее миру».

Как передает Report со ссылкой на CNN, угрозы КНДР связаны с ежегодными учениями, которые Южная Корея проводит совместно с США, которые призваны, согласно совместному заявлению союзников, «защитить регион и сохранить стабильность на Корейском полуострове».

Пресс-секретарь Национального комитета обороны КНДР заявил, что усиление военный силы в ходе учений Южной Кореи и США вынуждает «сильнейшую военную силу КНДР дать им отпор».

Американский Госдепартамент, в свою очередь, отметил, что учения абсолютно прозрачны и направлены на укрепление обороны. В северокорейском военном ведомстве считают предстоящие мероприятия в соседней стране угрозой и грозятся «противостоять не с помощью ядерного оружия и винтовок, а последним наступательным и оборонительным средством, ранее неизвестным миру».