Северная Корея собирается нарастить производство оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Как передает Report , об этом сообщает KCNA.

В конце недели Ким проверил оборонные предприятия по производству крылатых ракет, летательных аппаратов и ракетных установок. Там он "горячо обратился" к рабочим и руководству с призывом "совершенствовать боеготовность" и "честно продолжать историю оборонной промышленности".

Кроме того, он призвал ввести массовое производство "различных типов передовых двигателей для стратегического оружия".