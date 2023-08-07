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Северная Корея собирается нарастить производство оружия

Северная Корея собирается нарастить производство оружия Лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".
Другие страны
7 августа 2023 г. 05:07
Северная Корея собирается нарастить производство оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Как передает Report, об этом сообщает KCNA.

В конце недели Ким проверил оборонные предприятия по производству крылатых ракет, летательных аппаратов и ракетных установок. Там он "горячо обратился" к рабочим и руководству с призывом "совершенствовать боеготовность" и "честно продолжать историю оборонной промышленности".

Кроме того, он призвал ввести массовое производство "различных типов передовых двигателей для стратегического оружия".

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya silah istehsalını artırmağa hazırlaşır

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