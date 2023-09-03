Северная Корея провела имитацию тактического ядерного удара

КНДР провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

КНДР провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

Как передает Report , об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации подчеркивается, что северокорейской стороной были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности "с боеголовками, имитировавшими ядерные".

До этого Корейская народная армия (КНА) КНДР провела учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией ударов по Южной Корее. При этом была применена тактика выжженной земли.

В ходе учений северокорейские силы запустили с территории международного аэропорта Пхеньяна две тактические баллистические ракеты. Снаряды улетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 метров над учебными целями, удачно поразив их.