Северная Корея пригрозила «горьким раскаянием» авторам резолюции ООН

Власти КНДР пообещали предпринять «беспрецедентные сверхжесткие меры» в ответ на резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Северной Корее. Об этом сообщает в воскресенье, 23 ноября, Lenta.Ru со ссылкой на заявление государственного Комитета обороны КНДР.

«США совершили необдуманный поступок, приняв направленную против КНДР беспринципную "резолюцию о правах человека". США позволили ЕС и Японии протолкнуть проект "резолюции" и государства-члены ООН слепо проголосовали за нее», — говорится в заявлении.

В Пхеньяне назвали принятие резолюции «бесстыдным, политически мотивированным фарсом» и подчеркнули, что США и их союзники, в частности, Япония, «не смогут избежать беспощадного наказания за падение престижа КНДР». «Наша армия и народ призывают администрацию (президента США Барака) Обамы принести официальные извинения, преклонив перед нами колени за свои преступления», — заявили в Комитете обороны Северной Кореи.

Власти КНДР также призвали ООН «одуматься», пригрозив авторам резолюции «горьким раскаянием», отмечает агентство Report.

19 ноября Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека рекомендовал Совету Безопасности всемирной организации передать дело в отношении властей КНДР о предполагаемых преступлениях против человечности на рассмотрение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Кроме того, согласно принятой резолюции, СБ ООН рекомендовано ввести целенаправленные санкции против тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека в стране.