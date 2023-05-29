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Северная Корея предупредила Японию о сроках запуска собственного спутника

Северная Корея предупредила Японию о сроках запуска собственного спутника Северная Корея предупредила Японию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.
Другие страны
29 мая 2023 г. 06:39
Северная Корея предупредила Японию о сроках запуска собственного спутника

Северная Корея предупредила Японию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Пхеньян готовится запустить на орбиту свой спутник. В правительстве Японии заявили, что сделают все возможное, чтобы собрать и проанализировать информацию о запуске.

"Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от запуска, сотрудничая с соответствующими странами, такими, как США и Южная Корея", - отметили в офисе премьер-министра Японии.

В американском аналитическом центре, 26 мая, сообщили, что коммерческие спутниковые снимки фиксируют, что строительство стартовой площадки в прибрежной зоне к востоку от северокорейской станции запуска спутников "Сохе" продвигается с большой скоростью.

Аналитики считают, что запуск спутника является частью усилий КНДР, имеющей ядерное оружие по совершенствованию технологий наблюдения, включая беспилотные летательные аппараты, чтобы улучшить способность поражать цели в случае конфликта.

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