​Северная Корея пожертвовала 500-летними деревьями ради будущей Олимпиады

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Власти Северной Кореи решили пожертвовать 500-летними деревьями ради строительства олимпийской горнолыжной трассы.

Как передает Report, заповедник на горе Гаривон в провинции Канвондо практически уничтожен.

Власти страны отдали распоряжение о вырубке 58 тысяч деревьев на общей площади территории в 23 гектара. Среди насаждений были и 500-летние деревья. Издавна в этом заповеднике выращивали женьшень.

Этот заповедник был принесен в жертву для строительства горнолыжной трассы Олимпийских игр 2018 года. На строительстве объекта на территории заповедника настояли в организационном комитете Олимпиады. Так, якобы именно это место отвечает требованиям Международного олимпийского комитета в плане организации горнолыжных трасс.