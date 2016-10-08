Северная Корея пообещала не применять ядерное оружие первой

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Пхеньян никогда не будет применять ядерное оружие первым.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель КНДР на сессии первого комитета Генассамблеи ООН.

"Наша страна получила доступ к ядерным вооружениям в целях самообороны из-за угроз со стороны Соединенных Штатов и никогда первой их не применит, если не будет нарушен ее суверенитет", — заявил представитель Северной Кореи.

Кроме того, он раскритиковал Совбез ООН за необоснованные заявления и резолюции с осуждением проведенных Пхеньяном ядерных испытаний и запусков ракет. Это, по его словам, противоречит Уставу ООН.