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    Северная Корея пообещала не применять ядерное оружие первой

    Представитель КНДР раскритиковал ООН

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Пхеньян никогда не будет применять ядерное оружие первым.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель КНДР на сессии первого комитета Генассамблеи ООН.

    "Наша страна получила доступ к ядерным вооружениям в целях самообороны из-за угроз со стороны Соединенных Штатов и никогда первой их не применит, если не будет нарушен ее суверенитет", — заявил представитель Северной Кореи.

    Кроме того, он раскритиковал Совбез ООН за необоснованные заявления и резолюции с осуждением проведенных Пхеньяном ядерных испытаний и запусков ракет. Это, по его словам, противоречит Уставу ООН.

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