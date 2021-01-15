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Северная Корея показала самое мощное оружие в мире

Северная Корея показала самое мощное оружие в мире Торжественный военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) прошел в столице КНДР Пхеньяне.
Другие страны
15 января 2021 г. 04:12
Северная Корея показала самое мощное оружие в мире

Торжественный военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) прошел в столице КНДР Пхеньяне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На параде, в частности, были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования.

"Самое мощное оружие в мире - стратегические баллистические ракеты подводного базирования - одну за другой" демонстрировали на площади, "показывая мощь революционных вооруженных сил" КНДР, отмечается в заявлении ЦТАК.

Агентство сообщает, что парад прошел на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации, на мероприятии также были продемонстрированы новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.

VIII съезд ТПК проходил с 5 по 12 января. Предыдущий съезд проводился в мае 2016 года. Последний военный парад прошел в КНДР в октябре 2020 года в честь 75-й годовщины основания ТПК.

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