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Северная Корея планирует улучшить свое ядерное оружие

Северная Корея планирует улучшить свое ядерное оружие Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах страны совершенствовать ядерное оружие
Другие страны
9 января 2021 г. 04:33
Северная Корея планирует улучшить свое ядерное оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах страны совершенствовать ядерное оружие.

Как передает Report, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам главы КНДР, разработка вооружений необходима для того, чтобы сдерживать и контролировать военную угрозу на Корейском полуострове. В частности, Ким Чен Ын призвал совершенствовать ядерные технологии, уменьшая габариты и вес, увеличивая стратегическую мощность ядерного вооружения, а также разрабатывая универсальное стратегическое оружие для разных объектов и целей.

В октябре Ким Чен Ын появился на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК). На нем демонстрировались новые вооружения, включая ракетные и артиллерийские системы. За его проведением следили разведки США и Южной Кореи. Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета "Хвасон-15", способная достичь территории США. Ее успешные испытания состоялись три года назад.

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