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Северная Корея отзывает посла из Швейцарии из-за обвинений в контрабанде

Северная Корея отзывает посла из Швейцарии из-за обвинений в контрабанде Северная Корея решила отозвать своего посла из Швейцарии Хан Тхэ Суна, которого подозревают в причастности к контрабанде слоновой кости.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 20:12
Северная Корея отзывает посла из Швейцарии из-за обвинений в контрабанде

Северная Корея решила отозвать своего посла из Швейцарии Хан Тхэ Суна, которого подозревают в причастности к контрабанде слоновой кости.

Как передает Report, об этом пишет японское издание Kyodo.

В прошлом месяце группа экспертов из Комитета по вопросам санкций против КНДР Совета безопасности ООН и швейцарские власти начали расследование против северокорейского посла.

Посла и еще одного сообщника, агента разведки КНДР, подозревают в незаконном вывозе слоновой кости из Африки. Местные СМИ писали, что двое были причастны к контрабанде 19 единиц слоновой кости и 18 рогов носорога.

Как утверждает Kyodo со ссылкой на свои источники, возвращение Хан Тхэ Суна стало для КНДР одним из приоритетов в рамках нынешней ротации дипломатов: они допускают, что Пхеньян таким образом хочет избежать расследования обвинений.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовится закрыть до десятка посольств, в частности в Испании, Гонконге и нескольких странах Африки, что может привести к закрытию почти 25% представительств Пхеньяна по всему миру.

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