Северная Корея отказалась вести переговоры с США

КНДР не намерена садиться за стол переговоров с США.

КНДР не намерена садиться за стол переговоров с США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступил руководитель департамента США МИД народно-демократической республики Квон Чон Гын, фрагменты речи публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Некоторые эгоистично интерпретируют заявление для печати первого заместителя главы МИД КНДР как "побуждение США действовать" или какое-то требование уступок, - говорится в заявлении дипломата. - Еще раз ясно заявляем: мы не намерены сидеть за одним столом с США".

Заявление Квон Чон Гына адресовано силам в Южной Корее, откуда "все время доносятся громкие голоса, заявляющие о неизменности своих усилий в посредничестве при переговорах КНДР и США". При этом такие действия "только портят межкорейские отношения, приводя их в еще худшее состояние", считает дипломат.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.