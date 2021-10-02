Северная Корея оставила без ответа предложения США о диалоге

Власти США готовы обсуждать с северокорейской стороной весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, однако пока не получили ответа от Пхеньяна на соответствующие предложения.

Власти США готовы обсуждать с северокорейской стороной весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, однако пока не получили ответа от Пхеньяна на соответствующие предложения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы выступили с конкретными предложениями для обсуждения с Северной Кореей. Но пока не получили ответа", - сказала она. "Мы готовы обсуждать весь спектр вопросов", - добавила Псаки. Она отметила, что США "проводят оценки" информации о недавних запусках, которые произвела КНДР.

"Что касается недавних ракетных запусков, мы, конечно, знаем об этих сообщениях", - добавила Псаки. Она констатировала, что США "проводят оценки" имеющихся данных.

Псаки отметила, что пока не может представить конкретные комментарии относительно заявлений КНДР о готовности восстановления каналов связи с Южной Кореей.