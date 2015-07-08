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    Северная Корея организует для иностранцев тур на поезде по всей стране

    Туристы отправятся в путешествие в вагонах 1970-х годов

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Приезжающие в КНДР туристы в октябре впервые смогут пересечь страну на поезде. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в  северокорейской туристической фирме Koryo Tours.

    Поезд отправится 2 октября из Пхеньяна и вернется в столицу 12 октября. Его маршрут продолжительностью в несколько сотен километров пролегает по горе Мехянсан, городам Хамхын и Чхонджин, расположенному на северо-востоке Северной Кореи.

    Koryo Tours предлагает приобрести поездку за 2,8 тыс. евро. При этом в компании отметили, что туристы отправятся в путешествие в вагонах 1970-х годов.

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