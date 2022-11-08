О нас

Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию

Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию Северная Корея заявила, что никогда не заключала сделок по поставкам оружия с Россией и не планирует этого делать.
Другие страны
8 ноября 2022 г. 03:39
Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию

Северная Корея заявила, что никогда не заключала сделок по поставкам оружия с Россией и не планирует этого делать.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство страны (KCNA), так в Пхеньяне отреагировали на заявления Вашингтона о том, что КНДР может поставлять Россию артиллерийские снаряды, которые Москва использует в Украине.

"Мы еще раз четко заявляем, что никогда не имели оружейных сделок с Россией и не планируем делать это в будущем", - говорится в официальном заявлении.

Северокорейские власти также подчеркнули, что слухи о подобных соглашениях между Пхеньяном и Москвой являются попыткой США запятнать репутацию КНДР.

Напомним, что на прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Пхеньян тайно поставляет в РФ артиллерийские снаряды.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya Rusiyaya silah çatdırmadığı və bunu etməyi planlaşdırmadığını bildirib

Другие новости из категории

Убийце Джона Леннона в двенадцатый раз отказали в условно-досрочном освобождении
Убийце Джона Леннона в двенадцатый раз отказали в условно-досрочном освобождении
8 ноября 2022 г. 01:42
В центре Багдада расстреляли гражданина США
В центре Багдада расстреляли гражданина США
7 ноября 2022 г. 23:45
Oxfam: миллиардеры загрязняют атмосферу в миллион раз больше, чем обычные люди
Oxfam: миллиардеры загрязняют атмосферу в миллион раз больше, чем обычные люди
7 ноября 2022 г. 20:17
СМИ: Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука в Польше
СМИ: Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука в Польше
7 ноября 2022 г. 19:50
США с января по октябрь поставили ЕС больше СПГ, чем за весь 2021 год
США с января по октябрь поставили ЕС больше СПГ, чем за весь 2021 год
7 ноября 2022 г. 18:00
На севере Франции на пляж выбросился восьмиметровый кит
На севере Франции на пляж выбросился восьмиметровый кит
7 ноября 2022 г. 17:53
ЕС намерен принять решение по выделению средств для Венгрии 22 ноября
ЕС намерен принять решение по выделению средств для Венгрии 22 ноября
7 ноября 2022 г. 17:44
Премьеры Италии и Великобритании договорились наращивать взаимодействие в рамках НАТО и G7
Премьеры Италии и Великобритании договорились наращивать взаимодействие в рамках НАТО и G7
7 ноября 2022 г. 17:32
Грузоперевозчики Испании решили устроить бессрочную забастовку
Грузоперевозчики Испании решили устроить бессрочную забастовку
7 ноября 2022 г. 17:15
Гутерриш заявил, что планета движется в климатический ад
Гутерриш заявил, что планета движется в "климатический ад"
7 ноября 2022 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi