Северная Корея опровергла поставки оружия в Россию

Северная Корея заявила, что никогда не заключала сделок по поставкам оружия с Россией и не планирует этого делать.

Северная Корея заявила, что никогда не заключала сделок по поставкам оружия с Россией и не планирует этого делать.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство страны (KCNA), так в Пхеньяне отреагировали на заявления Вашингтона о том, что КНДР может поставлять Россию артиллерийские снаряды, которые Москва использует в Украине.

"Мы еще раз четко заявляем, что никогда не имели оружейных сделок с Россией и не планируем делать это в будущем", - говорится в официальном заявлении.

Северокорейские власти также подчеркнули, что слухи о подобных соглашениях между Пхеньяном и Москвой являются попыткой США запятнать репутацию КНДР.

Напомним, что на прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Пхеньян тайно поставляет в РФ артиллерийские снаряды.