Северная Корея объявила себя ядерной державой

Северная Корея объявила себя ядерной державой. Соответствующий декрет приняло Верховное народное собрание КНДР.

Северная Корея объявила себя ядерной державой. Соответствующий декрет приняло Верховное народное собрание КНДР.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Это позволяет республике наносить ядерный удар по противнику в случае его нападения. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану", — говорится в тексте декрета.