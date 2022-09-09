Северная Корея объявила себя ядерной державой. Соответствующий декрет приняло Верховное народное собрание КНДР.
Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Это позволяет республике наносить ядерный удар по противнику в случае его нападения. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
"Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану", — говорится в тексте декрета.