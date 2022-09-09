О нас

Северная Корея объявила себя ядерной державой

Северная Корея объявила себя ядерной державой Северная Корея объявила себя ядерной державой. Соответствующий декрет приняло Верховное народное собрание КНДР.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 11:19
Северная Корея объявила себя ядерной державой

Северная Корея объявила себя ядерной державой. Соответствующий декрет приняло Верховное народное собрание КНДР.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Это позволяет республике наносить ядерный удар по противнику в случае его нападения. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану", — говорится в тексте декрета.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya özünü rəsmi olaraq nüvə dövləti elan edib

Самое важное

Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
9 сентября 2022 г. 10:35
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi