​Северная Корея обвинила США в "безумном военном бесчинстве"

Действия США на Корейском полуострове, являющиеся "безумным военным бесчинством", мешают диалогу Пхеньяна и Вашингтона и усиливают конфронтацию в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Гвона Чон Гына.

Как отмечается в заявлении, действия Соединенных Штатов на полуострове являются "крайне провокационным и опасным актом, который обливает холодной водой час от часу затухающую искру корейско-американского диалога".

Такое заявление власти КНДР сделали после того, как военные в Вашингтоне и Сеуле ранее в ноябре сообщили, что не будут проводить ежегодные учения авиации Vigilant Ace, но вместо них проведут учения меньшего масштаба. Учения Vigilant Ace проводились с 2015 года.

В КНДР подчеркнули, что "переименование учений" не изменит их "агрессивного характера". "В такое острое время, как сейчас, когда весь мир беспокоится о перспективах корейско-американских отношений, США пытаются откровенно провести военные учения против нас", - говорится в заявлении МИД Северной Кореи.