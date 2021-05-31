Северная Корея назвала своего истинного противника

Противником КНДР является не Южная Корея, а США, которые просто "используют" своего союзника

Противником КНДР является не Южная Корея, а США, которые просто "используют" своего союзника.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

"Наша цель - не южнокорейские войска, а США, находящиеся там, за океаном. Расчет США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами. Поговорка гласит, каков привет, таков ответ", - отметил в статье комментатора ЦТАК по международной политике Ким Мён Чхоля.

По его словам, США и власти Южной Кореи ясно продемонстрировали свои агрессивные амбиции, и у них нет права рассуждать об укреплении государственной обороноспособности КНДР или о нарушении резолюций ООН.