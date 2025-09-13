Северная Корея нацелилась на одновременное усиление ядерного и традиционного арсенала

Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    • 13 сентября, 2025
    • 09:22
    Северная Корея планирует одновременно развивать в стране как ядерные, так и обычные вооружения.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

    По его словам, на предстоящем IX съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) будет поставлена данная задача.

    "Товарищ Ким Чен Ын отметил, что в области оборонительного строительства на предстоящем IX съезде партии будет выдвинута политика параллельного развития ядерных и обычных вооруженных сил", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи о посещении северокорейским лидером НИИ электронных вооружений Академии национальной обороны.

    Лидер страны выразил уверенность в том, что академия и впредь будет оставаться знаменосцем в модернизации обычных вооруженных сил в поддержку линии партии на строительство могучей армии.

