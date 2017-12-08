Северная Ирландия покинет Единый рынок и Таможенный союз ЕС

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Великобритания безоговорочно покидает Евросоюз, однако нацелена на глубокое партнерство и особые отношения с ЕС в будущем. Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе об итогах первой фазы переговоров по Brexit.

В то же время лидер Юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП) Арлин Фостер заявила, что Северная Ирландия не будет отделена морской границей от остальной Великобритании и покинет Единый рынок и Таможенный союз ЕС.

По ее словам, об этом свидетельствуют изменения в тексте соглашения по Brexit.

"Мы рады видеть такие изменения, поскольку для меня это означает, что никакой границы по Ирландскому морю не будет, и у нас есть очень четкое подтверждение, что Соединенное Королевство полностью покидает Евросоюз, включая отказ от Единого рынка и Таможенного союза", - заявила А. Фостер.