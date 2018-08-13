Северная и Южная Корея начали подготовку к новому саммиту - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Представители КНДР и Южной Кореи приступили к обсуждению сроков и места проведения нового межкорейского саммита, передает Report со ссылкой на «Ренхап».

По данным агентства, встреча представителей двух стран проходит в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом.

Как отмечается, делегацию Южной Кореи возглавил министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, а делегацию КНДР представляет председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

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По сообщению корейских СМИ, было согласовано, что Южная Корея и КНДР проведут саммит в Пхеньяне в сентябре.