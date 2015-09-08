​Северная и Южная Кореи обсуждают воссоединение разделенных семей

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Чиновники Красного Креста в Северной и Южной Кореях начали переговоры по организации встреч для семей, разделенных Корейской войной.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, обсуждение этого вопроса стало следствием заключенного в приграничной деревне Паньмыньчжон соглашения между странами.

Как сообщает издание, на переговорах стороны намерены обсудить дату и место проведения мероприятия.

Миллионы людей были разделены из-за конфликта 1950-1953 годов. Около 66 тысяч южнокорейцев — многие из них с 80-х годов — 90-х годов — находятся в списке, ожидая воссоединения с членами семьи.