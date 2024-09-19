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Север Израиля подвергся новым обстрелам со стороны Ливана

Север Израиля подвергся новым обстрелам со стороны Ливана Ряд северных районов Израиля снова оказался под обстрелами со стороны Южного Ливана.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 03:17
Север Израиля подвергся новым обстрелам со стороны Ливана

Ряд северных районов Израиля снова оказался под обстрелами со стороны Южного Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, в сторону Верхней Галилеи было запущено порядка 20 снарядов, несколько из них были перехвачены. Один из снарядов упал в районе поселка Тель-Хай. На месте падения снаряда начался пожар, для тушения которого прибыли пожарные. Сообщений о пострадавших не поступало.

Кроме того, в течение дня около 10 снарядов было запущено из Ливана в сторону горы Хермон на севере Израиля. Они упали в незаселенной местности, пострадавших нет.

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