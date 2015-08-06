Севастополь возобновил паромное сообщение с Турцией

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Крым возобновил паромное сообщение с Турцией. Как сообщили в департаменте приоритетных проектов правительства Севастополя, между портами Севастополь (бухта Камышовая) и Зонгулдак (Турция) на линии оператора Sevastopol Shipping начал работать теплоход "Варяг", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В настоящий момент это единственное прямое паромное сообщение с использованием судна типа РО-РО (Roll-on/roll-off, корабли, на которые автомобильная и железнодорожная техника загружается самостоятельно) между Крымом и Турцией.

Представители Sevastopol Shipping заявляют, что через паромную линию в Крым будут импортироваться стройматериалы, плодоовощная продукция и товары народного потребления.

В отношении Крыма действует ряд санкций, в частности, кораблям стран, принявшим санкции против России, запрещено швартоваться в крымских портах кроме экстренных случаев. Ранее Евросоюз призывал Турцию не подрывать "единство санкций", которая отказалась от подобной политики.

Турция уже десять лет ведет переговоры о вступлении в ЕС, однако вопрос разделенного острова Кипр, а также протест некоторых стран Евросоюза против членства Турции, тормозят процесс.