Сеул ввел санкции против физлиц и организаций за помощь сотрудничеству РФ и КНДР

Южная Корея ввела односторонние санкции в отношении 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к "незаконному военному сотрудничеством" между Россией и Северной Кореей.

Южная Корея ввела односторонние санкции в отношении 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к "незаконному военному сотрудничеством" между Россией и Северной Кореей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Правительство вводит односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, а также к обеспечению финансирования и поставок материалов для северокорейских ядерных и ракетных программ. Это нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил МИД.

Санкции вступят в силу 19 декабря в полночь. Все финансовые и валютные операции с подсанкционными субъектами требуют предварительного разрешения от Комиссии по финансовым услугам или Центрального банка Кореи. Нарушители санкций будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.