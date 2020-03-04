Сеул выделит 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

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Правительство Республики Корея решило выделить 11,7 трлн вон (9,91 млрд. долларов США) на борьбу с эпидемией коронавируса, а также на поддержку бизнеса и граждан, чтобы минимизировать последствия для экономики и сохранить импульс для ее роста.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает министерство экономики страны.

2,3 трлн. вон (1,91 млрд. долларов) из общей суммы пойдут на закупки дополнительного медицинского оборудования, коек и на обеспечение дополнительных возможностей по лечению пациентов.

Предложенные меры должны получить одобрение парламента. Депутаты получат этот пакет предложений 5 марта.

Отмечается, что на утро 4 марта число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 5328, за сутки их количество выросло на 516. Умерли 33 заболевших, в основном пожилые люди. Пока признаков замедления распространения инфекции не видно. Сейчас страна занимает второе место после Китая по количеству заражений.