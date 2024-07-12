Сеул в 2025 году выделит $24 млн на реабилитацию украинских военных

Южная Корея в 2025 году выделит $24 млн на реабилитацию раненых украинских военнослужащих.

Южная Корея в 2025 году выделит $24 млн на реабилитацию раненых украинских военнослужащих.

Как передает Report , об этом сообщил президент республики Юн Сок Ёль на мероприятии в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, где обсуждалась поддержка Украины.

"Южная Корея продолжит оказывать [Украине] поддержку в сфере безопасности, гуманитарную помощь и содействие в рамках восстановления. В следующем году мы увеличим в два раза наш вклад в целевой фонд НАТО по Украине в сравнении с этим годом", - цитирует Юн Сок Ёля агентство Рёнхап.

Агентство напоминает, что в 2024 году на эти цели было выделено $12 млн, таким образом, в следующем году сумма составит $24 млн.